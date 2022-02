Renault Megane elettrica, interni

Salendo a bordo della Renault Megane E-Tech si viene accolti dall'inedita dashboard a forma di L capovolta. Integra driver display da 12'' e display multimediale fino a 12'' per il più ampio spazio digitale della categoria: 774 cm2. Display multimediale 9” - versioni entry-level. Il nuovo sistema multimediale OpenR Link, basato su Android Automotive Os, e con Google integrato dotatodi Google Maps, Assistente Google, Google Play. Fra le funzionalità di Google Maps la pianificazione di itinerari con le soste opportune per la ricarica. Gestione Assistente Google anche per alcune funzionalità auto: Multi-Sense, Temperatura, Gps ecc.

Nel dettaglio la La dashboard OpenR offre un'inedita superficie totale di visualizzazione: 321 cm² per il driver display da 12,3” (1920 x 720 pixel, formato orizzontale) e 453 cm² per il display multimediale da 12” (1250 x 1562 pixel, formato verticale). Insomma, un totale di 774 cm² per uno spazio digitale a bordo unico per la categoria, degno delle migliori berline premium! Nelle versioni entry-level, il display multimediale misura 9” (1250 x 834 pixel, formato orizzontale). Oltre alla navigazione con Google Maps e Assistente Google (si veda di seguito), OpenR Link supporta tante applicazioni progettate da sviluppatori terzi su Google Play. La sua interfaccia è stata personalizzata per visualizzare, nella versione da 12”, oltre al display principale (navigazione con Google Maps), anche due widget tra i vari proposti: ricarica, flusso di energia, qualità dell'aria, pressione dei pneumatici, musica, ecc. Nella versione da 9”, il display è suddiviso in quattro widget.

La dashboard OpenR integra la terza generazione della piattaforma Snapdragon Automotive Cockpit di Qualcomm con processore 8 core, che supporta più display, una connettività all'avanguardia, tra cui l'Usb-C, e tutte le tecnologie necessarie per la sicurezza a bordo e i dispositivi di assistenza alla guida (Multiview camera 360°, ad esempio). Questa piattaforma è stata dimensionata per durare nel tempo ed essere compatibile con i futuri aggiornamenti del sistema.

A livello di software, il display OpenR propone il nuovo sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, per un'esperienza connessa intuitiva e ottimizzata, anche all'esterno del veicolo. Il driver display della dashboard OpenR offre al conducente la possibilità di quattro visualizzazioni diverse, in funzione della priorità del momento: Guida (pannello di controllo); Navigazione (mappa); Zen (minimalista); Batteria (livello di carica). È chiaramente possibile personalizzare quanto visualizzato sul display. A tal fine, sono disponibili cinque widget (consumi, pressione dei pneumatici, distanza, eco-guida, musica) e 8 colori di illuminazione.

Il bagagliaio, invece, ha un volume totale di 440 litri (o 389 dm3 VDA), utile al 100% perché rettangolare. In questo volume, i cavi di ricarica possono essere disposti in un vano specifico di 32 litri (o 22 dm3 VDA), accessibile dal doppio pianale. La dotazione dei cavi di ricarica si completa con la presenza di numerosi accessori dedicati: borsa porta-cavi, ganci per cavi di ricarica, doppio fondo del bagagliaio per lo stivaggio dei cavi. Per aumentare il volume di carico, i sedili posteriori sono ripiegabili 2/3-1/3.