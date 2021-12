Renault Megane elettrica, tutto quello che c'è da sapere sulla E-Tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Renault ha annunciato i prezzi per la Megane E-Tech Electric. Proposta in Italia con due differenti capacità di batteria (da 40 e 60 kWh), la vettura è ordinabile da oggi, inizialmente solo nella versione con batteria EV60; i clienti che hanno già riservato il veicolo avranno la priorità per confermare la prenotazione trasformandola in ordine. La nuova Megane E-Tech Electric è proposta a partire da oltre 37mila euro per la versione con batteria da 40 kWh, motore elettrico da 130 cavalli e ricarica di serie in corrente alternata (AC) fino a 22 kW e continua (DC) fino a 85 kW. Per le versioni con batteria da 60 kWh, e-motor da 220 CV e ricarica AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW i prezzi partono da 41.700 euro. La gamma comprende gli allestimenti Equilibre, Techno e Iconic. Il lancio è previsto per la prossima primavera, con le prime consegne a luglio, anche se Renault Italia conta di riuscire a consegnare le prime Megane anche prima dell’estate.



Renault Megane E-Tech Electric, piattaforma



La nuova Megane E-Tech Electric mostra dimensioni interne simili a quelle della versione termica in termini di spazio longitudinale e di distanza tra i passeggeri, se non addirittura superiori visto il raggio alle ginocchia al posteriore di 21 cm. Tuttavia, sono soprattutto l'abitabilità e la praticità ad essere state spinte al massimo, grazie alla piattaforma CMF-EV che garantisce un passo allungato, un vano motore ridotto che comprende alcuni elementi della climatizzazione e la plancia più sottile, I passeggeri dei sedili anteriori possono, così, disporre di più spazio in corrispondenza della consolle centrale e sotto la plancia. Inoltre, lo spazio a bordo e il confort sono migliorati per la mancanza del tunnel di trasmissione, ma anche della leva del cambio e del quadro comandi integrato nella console



Sistema di infotainment LG



LG e Renault hanno collaborato con l’obiettivo di migliorare i sistemi di infotainment in auto con il nuovo In-Vehicle Infotainment (Ivi) che è anche l primo software basato su Android 10 ad essere certificato da Google Automotive Services. Ivi offre diversi servizi connessi e funzionalità avanzate che includono Google Assistant, Google Maps e Google Play che vengono visualizzati direttamente sullo schermo che LG chiama Center Information Display. Di fatto, questa è una totale novità, in quanto esclude la necessità di collegare il proprio smartphone all'auto. Inoltre il sistema operativo viene aggiornato in modalità Ota (over-the-air) e consente anche di controllare a distanza lo stato di carica del veicolo.



Renault Megane E-Tech elettrica, prezzo



Quanto costa la nuova Renault Megane elettrica? La nuova Megane E-Tech Electric è proposta da 37.100 euro per la versione con batteria da 40 kWh, motore elettrico da 130 CV e ricarica di serie in corrente alternata (AC) fino a 22 kW e continua (DC) fino a 85 kW. Per le versioni con batteria da 60 kWh, e-motor da 220 CV e ricarica AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW i prezzi partono da 41.700 euro. Per la Techno è disponibile la formula di finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 289 euro al mese. Per facilitare i lunghi viaggi i clienti di Megane E-Tech Electric potranno avvalersi di Mobilize Charge Pass, la soluzione che permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità.