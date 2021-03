Renault Mégane Sporter

La station wagon plug-in della serie E-Tech è spinta da un sofisticato powertrain, che a un motore a benzina di 1,6 litri affianca due motori elettrici sistemati nel cambio elettroattuato a innesti frontali (include anche due rapporti dedicati solo alla marcia elettrica) che eroga 159 cavalli. Il sistema offre complessivamente quindici modalità di funzionamento per avvantaggiare il più possibile l'efficienza. La Mégane E-Tech, il cui listino parte da 37.000 euro, mette in campo ovviamente anche la possibilità di potere marciare a emissioni zero in città per 65 chilometri e in ambito extra-urbano per 50 chilometri fino a 135 all'ora, ovviamente quando la batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh è ben rifornita. La ricarica, autolimitata a 3,6 kW per rallentare l'invecchiamento dell'accumulatore, avviene secondo la presa utilizzata in tempi che vanno da tre o cinque ore.

