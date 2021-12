Renault Megane Sporter

Al pari della berlina, anche la Mégane Sporter è stata rinnovata per offrire sempre più tecnologia al servizio del piacere di guida. Ma la grande novità è rappresentata dalla nuova motorizzazione plug-in Hybrid che eredita tutti i vantaggi dei veicoli elettrici, come la silenziosità e la reattività immediata che non incide sull'autonomia, nata dalle tecnologie sviluppate dall'Alleanza e dall'ingegneria Renault basata sulle competenze che il Gruppo ha acquisito nell’esperienza in Formula 1. Le sellerie sono dotate di un nuovo rivestimento ed il sedile del conducente è dotato di comandi elettronici.

All'interno la leva del cambio è contrassegnata dalla scritta E-Tech. La griffe design R.S. Line fa il suo ingresso nella famiglia Mégane con contenuti più ricchi ed avanzati. Mégane Sporter R.S. Line mostra una maggiore affinità con i modelli R.S. che si traduce nell'adozione di design esterni ed interni che esprimono l'identità di Renault Sport. Nel dettaglio la Renault Mégane Sporter Plug-in Hybrid E-Tech 160 Business è una Station Wagon 4 porte 5 posti della Renault lunga 463 cm, larga 187 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 389 a 1.372 litri.

Nella versione Plug-in Hybrid E-Tech 160 Business costa 36.950 euro con motore a ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 116 kW/158 cavalli ed una coppia massima di 349 Nm a 3.200 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 39 litri. Le emissioni di CO2 sono di 32 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.603 kg.

