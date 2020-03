Renault Morphoz, la concept car elettrica di che cambia forma e si allunga

Configurazione variabile per passeggeri e guidatore

L'abitacolo di Morphoz è dotato di una modalità di “Condivisione” che permette ai passeggeri, ma non al conducente, che ha sempre lo sguardo rivolto alla strada di ritrovarsi seduti gli uni di fronte agli altri. Per questo il sedile passeggero anteriore può rigirarsi avanti e indietro ritrovandosi nel senso opposto eorientato al posteriore. I passeggeri potranno approfittare della consolle centrale trasversale e del grande schermo per sentirsi come in un salotto. Quando Morphoz passa da City Mode a Travel Mode, i sedili dei passeggeri posteriori ne approfittano dall'aumento di spazio interno per arretrare. I passeggeri hanno così più posto per le gambe.



Si viaggia comodi come nel salotto di casa

Possono anche stare seduti come in salotto, intorno al tavolo, rappresentato dallo schermo della consolle centrale trasversale. Insomma di tutto e di più per immagine tutto un altro mondo a bordo di un'auto… “made in Renault”.

