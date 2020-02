Renault mostra i muscoli con il nuovo Koleos di Federico Cociancich

4' di lettura

Il grande Smsuv Renault si rinnova, diventando ora più muscoloso e dotandosi di due motori diesel estremamente performanti ed efficienti, in grado di erogare fino a 190 cv. Anche gli interni sono stati aggiornati, con rifiniture di pregio, un nuovo sistema di infotainment e ancora più spazio sia per gli oggetti, sia per i passeggeri, a tutto vantaggio di un confort di guida davvero elevato.

Lanciato nel 2016 e commercializzato in oltre 93 Paesi, Koleos può vantare oltre 300.000 vetture vendute, imponendosi come uno dei modelli più internazionali del Gruppo Renault, con un discreto successo soprattutto nei Paesi asiatici, dove viene prodotto. Il nuovo Koleos appartiene al segmento D, ormai in costante decrescita, all'interno del quale però i Suv rappresentano oltre il 50% e sono comunque in aumento.

Non si tratta di una vera e propria nuova generazione, la piattaforma rimane quella della versione precedente sviluppata da Nissan, ma le novità 2020 rappresentano qualcosa più di un semplice restyling. Merito soprattutto del nuovo design più aggressivo e con diversi elementi cromati: le linee rimangono eleganti ma nel complesso appare quasi muscoloso. Il frontale ha una griglia della calandra dai rilievi più evidenti, così come lo sono la linea cromata che si sviluppa per tutta la lunghezza del paraurti i fari fendinebbia e i nuovi ski. Anche il posteriore è stato ridisegnato, con ski che si sviluppano più in alto, una linea cromata che riprende il frontale, fari che si allungano fino al logo Renault e il doppio terminale di scarico che conferisce quel tocco di sportività. Rispetto alla versione precedente le dimensioni sono rimaste invariate, 4,67 metri di lunghezza e 2,71 metri di passo, che aiuta nell'ottenere un confort di guida davvero notevole.

Nuovi motori

Altra grande novità è rappresentata dai nuovi motori diesel blue dCi Renault di nuova generazione, dotati delle ultime tecnologie anti-inquinamento e, in particolare, di un sistema di riduzione catalitica selettiva considerato come il più performante per il post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Questa tecnologia abbatte le emissioni di particolati fini senza impatti a livello di performance, infatti, il nuovo Koleos non rientra tra le macchine che pagheranno l'EcoTassa governativa. La scelta può sembrare in controtendenza rispetto alle ultime mode, ma chi compra questo tipo di vettura ama ancora i motori diesel e per questo la Casa francese ha scelto solo questo tipo di motorizzazione. Non stante le basse emmissioni i nuovi motori sono in grado di erogare più cavalli rispetto ai precedenti:

- Blue dCi 150 X-Tronic: questo motore da 150 cv è proposto con 2 ruote motrici (trazione anteriore), emette 143 gr di CO2/km

- Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i: con una potenza maggiorata di 15cv rispetto alla generazione precedente, questo motore è dotato di trasmissione integrale e limita le emissioni di CO2/km a soli 150 gr.