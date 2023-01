Renault nel motorsport: tanti successi della stagione 2022 con Clio V

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’auto declinata in diverse categorie per ottimizzare la ricerca e sviluppo nonché le tecnologie già disponibili.

La Clio V ha debuttato nel 2020 e ha proseguito gli aggiornamenti in fase di sviluppo: il reparto corse clienti di Alpine Racing con sede a Viry-Châtillon ha deciso, infatti, di lavorare su una sola base che fosse poi adattabile alle diverse discipline al fine di ottimizzarne i costi e renderla davvero versatile. Da quel progetto nacquero, così, la Clio Cup, la Rally5, la Rally4 e la versione da Rallycross. E a gennaio 2023, verrà anche presentata ufficialmente la Clio Rally3, la prima a quattro ruote motrici.

Renault Clio V in Italia: dalla pista alla strada

Una varietà che, in Italia, nella stagione 2022, ha visto accendere i riflettori su ben cinque diverse realtà: in circuito la Clio Cup Italia, mentre nei rally la Rally5 ha animato il Clio Trophy Italia, il Ciar Junior e la classe dedicata nell’R Italian Trophy, e la Rally4 ha affrontato, vincendolo, il tricolore 2 Ruote Motrici.

Clio Cup Italia: una media di oltre 42 vetture al via

La Clio Cup Italia è andata in scena nell’ambito della Clio Cup che raccoglieva, al suo interno, non solo la serie italiana ma anche quella Europea e le altre serie nazionali di Francia, Spagna ed Eastern Europe. Un calendario complessivo di 14 appuntamenti, in 6 dei quali si è disputata la Clio Cup Italia. In ciascun round in cui è andata in scena la serie italiana la media dei partenti è stata di oltre 42 vetture, con il record arrivato nella gara conclusiva della stagione, a Barcellona, con 51 Clio iscritte. Il duello per il titolo ha visto contrapposti Gabriele Torelli (Faro Racing) e Felice Jelmini (Pma Motorsport) fino all’ultima sfida vedendo poi primeggiare Torelli.

Clio Trophy Italia: 15 gli iscritti nel 2022

Il trofeo dedicato alla Clio Rally5 quest’anno è stato disputato nell’ambito del Campionato Italiano Rally Asfalto (Cira). Il siciliano Giovanni Marco Lanzalaco, classe 1998, ha conquistato il titolo 2022 con Antonio Marchica alle note sulla vettura gestita dalla Ndm Tecno, precedendo Alex Ferrari in equipaggio con Stefano Costi e Andrea Scalzotto in coppia con Nicola Rutigliano. Cinque gli appuntamenti che hanno scandito il 2022 del Clio Trophy Italia, che ha registrato ben 15 iscritti sulle Clio Rally5.