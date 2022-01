Renault, Nissan e Mitsubishi, maxi-piano dell’Alleanza per l’auto elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Renault si è accodata al pessimo andamento delle Borse europee e dell’indice di settore (lo Stoxx 600 Automobiles & Parts ha perso oltre il 5%) - dopo un avvio in controtendenza rispetto alla retromarcia del mercato - nonostante le indiscrezioni circa un maxi-piano di investimenti sull'auto elettrica, assieme alle alleate di vecchia data Nissan e Mitsubishi. Attorno alle 11 il titolo della casa automobilistica francese metteva a segno un progresso del 2,4% a 34,12 euro, mentre l'indice di Parigi, il Cac 40, cedeva l'1,6% (ha chiuso a -4%). Secondo l’agenzia Reuters, il trio presenterà giovedì il piano “Alliance to 2030”, che prevede investimenti triplicati, per un totale di oltre 20 miliardi di euro nel corso dei prossimi cinque anni, per sviluppare congiuntamente veicoli elettrici.

Entro il 2030 l'Alleanza dovrebbe proporre oltre 30 nuovi veicoli elettrici a batteria prodotti sulla base di cinque piattaforme comuni, di cui quattro già sviluppate e parzialmente utilizzate dall'alleanza franco-giapponese. Nel quadro del piano saranno effettuati investimenti congiunti per produrre in Francia, Gran Bretagna, Cina e Giappone un totale di 220 gigawattore di capacità di batterie entro il 2030. Nessun commento dai tre gruppi automobilistici.

Positive le reazioni degli analisti. Jp Morgan ha mantenuto la sua raccomandazione positiva per la casa della Losanga guidata dal ceo Luca de Meo, con un obiettivo di prezzo di 62 euro e Exane Bnp Paribas ha alzato il suo consiglio a overperform.

Soltanto tre giorni fa aveva suscitato clamore il via alla partnership in Corea e sul mercato cinese tra Renault e il gruppo Geely. Con un de Meo che aveva manifestato il suo disappunto per i dati di vendita molto deludenti in Cina. Ma che soprattutto riguardava il futuro della coreana Samsung Motors.

Renault e Nissan, tuttavia, hanno una storia ed economie di scala che le tiene legate a dispetto dei mal di pancia. Hanno adottato una strategia leader-follower nel maggio 2020, con una spartizione delle regioni da coprire. Nei piani sarebbe stato un piano di rilancio per aumentare la competitività dei rispettivi marchi. Qualcosa non ha funzionato, e de Meo ha guardato a Geely, anche solo per cominciare a creare un rapporto. Geely garantisce un’ottima dotazione di piattaforme. «L'intera strategia di Renault in Cina si è rivelata sbagliata», aveva detto il manager a Bloomberg News a margine di un evento mediatico la scorsa settimana.