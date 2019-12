Renault-Nissan, Hadi Zablit è il nuovo nominato segretario Il nuovo manager riporterà al consiglio operativo dell'Alleanza e ai direttori generali di Nissan, Renaul e Mitusbishi

A partire dal 9 dicembre 2019, Hadi Zablit è nominato Segretario Generale dell'Alleanza. Riporterà al consiglio operativo dell'alleanza e ai direttori generali delle tre aziende. Il responsabile dell'Alleanza coordinerà e faciliterà diversi grandi progetti dell'Alleanza che saranno lanciati per accelerare l'efficienza operativa delle rispettive aziende. I membri del Consiglio Operativo dell'Alleanza hanno concordato, in data 28 novembre, i programmi che si prefiggono lo scopo di migliorare ed accelerare in modo significativo l'efficienza operativa dell'Alleanza nell'interesse di tutte e tre le aziende, includendo piani di azione tesi a massimizzare il contributo dell'Alleanza per sostenere il piano strategico e il risultato operativo delle singole aziende. Nelle prossime settimane saranno comunicati nuovi dettagli sulle altre fasi dei programmi.

Hadi Zablit è direttore business development dell'Alleanza da marzo 2018. In questa veste è responsabile di diversi team: Breakthrough Innovation, partnership con gli OEM (Original Equipment Manufacturers), partnership sulle nuove tecnologie, servizi di mobilità dell'Alleanza, pianificazione dei prodotti, Alliance Ventures (fondo di investimento). Da giugno 2019 ha assunto anche le responsabilità di Direttore Generale delle joint-venture dell'Alleanza dedicate ai servizi di mobilità autonoma a Boulogne-Billancourt, in Francia, e a Yokohama in Giappone. Da gennaio 2017 a marzo 2018, per il lancio di Renault Digital, Hadi Zablit ha assunto il ruolo di Direttore Generale.

Precedentemente, Hadi Zablit aveva trascorso 17 anni nel Boston Consulting Group (BCG, inizialmente, come consulente e, in seguito, come senior associate. È stato responsabile del settore automobilistico per l'Europa e Co-Direttore della pratica mondiale dell'innovazione. La sua carriera è cominciata a settembre 1994, come ingegnere specializzato nei processi di produzione per la Divisione Powertrain di Renault, diventando successivamente Responsabile Prodotto nella Direzione Vendite & Marketing.