Renault-Nissan verso la separazione definitiva Secondo FT, i dirigenti giapponesi avrebbero accelerato i piani per una divisione dalla casa automobilistica francese. L’azienda transalpina perde il 3% a Parigi di Redazione finanza

(AFP)

2' di lettura

Renault-Nissan verso la separazione definitiva. Secondo il Financial Times, i dirigenti di Nissan avrebbero infatti accelerato i piani di emergenza per una possibile rottura dell’Alleanza con Renault dopo la fuga di Carlos Ghosn dal Giappone. Le discussioni preliminari per una separazione includono una divisione totale dei settori engineering e produzione, oltre alle modifiche al consiglio di amministrazione di Nissan, secondo il britannico FT.

Lo stesso presidente della Renault Jean-Dominique Senard, che dovrebbe annunciare diversi progetti relativi all’alleanza nelle prossime settimane, aveva espresso dubbi sulla continuazione della partnership franco-giapponese quando sostituì Ghosn l’anno scorso.

Renault scivola in Borsa

Intanto in Borsa scivola Renault: a Parigi il titolo della casa automobilistica perde il 3% a 1,31 euro. Per Luca De Meo, manager in arrivo da Seat-Volkswagen con il compito di sostituire Ghosn sul ponte di comando, si tratta della prima grana da risolvere.

Ghosn, 'un complotto di Nissan, trattavo con Elkann'

La fuga di Ghosn

Da ricordare la recente rocambolesca fuga di Ghosn dal Giappone in Libano. Due settimane dopo essere diventato il fuggitivo più famoso del mondo, Ghosn ha attaccato il sistema giudiziario giapponese: «Sono stato brutalmente portato via dal mio mondo così come lo conoscevo», ha detto a Beirut l’ex capo della Nissan Motor Co. e della Renault SA, intervenendo in conferenza stampa per la prima volta dal suo arresto per crimini finanziari più di un anno fa. «Sono stato strappato alla mia famiglia, ai miei amici, alle mie comunità e a Renault, Nissan e Mitsubishi».

E Ghosn reclama la pensione

«Anch’io ho diritto alla mia pensione”: a cinque giorni dalla conferenza stampa dinanzi ai media internazionali a Beirut, l'ex numero uno di

Renault-Nissan, Carlos Ghosn, torna poi a parlare in un’intervista

al quotidiano francese Le Figaro. E annuncia di aver querelato,

lo scorso dicembre dinanzi al tribunale del Lavoro di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, il costruttore francese per ottenere la pensione. «La mia uscita da Renault? E' una farsa! Reclamo i miei diritti previdenziali come anche tutti i diritti acquisiti», dichiara il manager perseguito per frode fiscale in Giappone, aggiungendo: «Tutti conoscono le condizioni in cui sono uscito da Renault: ero in carcere! Ma, che io sappia, in Francia esistono un diritto e una giustizia». Secondo Le Figaro, l’ex tycoon dell'auto potrebbe invocare una pensione stimata intorno ai 770.000 euro.