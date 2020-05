Renault-Nissan-Mitsubishi, niente fusione ma cambia l’alleanza Per ogni segmento di prodotto ci si concentrerà su un modello e da quello ne saranno sviluppati altri con l'aiuto delle altre società

«Non ci sono progetti di fusione» tra Renault, Nissan e Mitsubishi. Lo ha affermato Jean-Dominique Senard, presidente dell'Alleanza e di Renault, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo schema della partnership tra i gruppi automobilistici. «Non abbiamo bisogno di una fusione in questo quadro», ha aggiunto Senard, spiegando che le società sono impegnate a sviluppare il nuovo schema dell'Alleanza.



Il nuovo modello di alleanza illustrato oggi prevede che per ogni auto prodotta dalle tre società ci sarà uno schema di “leader-follower”, che permetterà di risparmiare il 40% degli investimenti in sviluppo. L'obiettivo è di arrivare al 2025 con il 50% dei modelli prodotti dall'Alleanza con questo schema.

In pratica, per ogni segmento di prodotto ci si concentrerà su un modello e da quello ne saranno sviluppati altri con l'aiuto delle altre società. Inoltre, il nuovo piano dell'Alleanza prevede per le diverse aree geografiche una società che farà da riferimento: Nissan lo sarà per for Cina, Nord America e Giappone; Renault in Europe, Russia, Sud America e Nord Africa; Mitsubishi Motors nell'area Asean e Oceania.

«È venuto il momento di ricostruire» l'Alleanza tra Renault, Nissan e Mitsubishi ha detto Senard. «Il precedente modello dell'Alleanza era basato sulla crescita dei volumi ma il mercato è cambiato e ci adattiamo. Questo nuovo modello è basato su efficienza e competitività piuttosto che sui volumi».

Con questo nuovo accordo viene superata la visione dell'Alleanza di Carlos Ghosn, ex numero uno poi investito da uno scandalo giudiziario in Giappone. Era stato Ghosn a basare la partnership tra i tre gruppi sulla crescita per volumi.