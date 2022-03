Renault, ok da Parigi: resta in Russia e riprende a produrre Lada a Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pur con lo Stato francese azionista di riferimento al 15,01%, e ben schierato a riguardo della guerra in Ucraina che spacca l’Europa in fronte filoatlantico e filorusso, Renault ha ripreso la produzione nel suo stabilimento di Mosca. Lo ha rivelato lunedì a Reuters un portavoce della società. Renault aveva sospeso le operazioni di assemblaggio delle Lada - marchio simbolo per l’industria motoristica russa - alla fine di febbraio, costretta da un «cambiamento forzato delle rotte logistiche esistenti». Non solo: «La situazione con la fornitura dei componenti è instabile e mutevole, preferiamo non fare previsioni», ha aggiunto il portavoce di Renault da Mosca.



Due fonti vicine alla questione hanno riferito a Reuters che il cda di della casa della Losanga, guidata da ceo Luca de Meo, ha studiato diverse opzioni circa 10 giorni fa, ma ha deciso per il momento di non cambiare nulla e di mantenere intatta la sua presenza in Russia, nel rispetto delle sanzioni internazionali e con il pieno appoggio (e che per certi versi potrebbe apparire imbarazzante) del suo principale azionista, lo Stato.

Intanto la principale casa automobilistica russa, Avtovaz, controllata proprio da Renault, ha annunciato sempre lunedì lo stop alla produzione nei suoi stabilimenti di Togliatti e Izhevsk dal 21 al 25 marzo a causa della carenza di parti elettroniche. Com’è noto l’Ucraina è uno dei principali esportatori di cablaggi fondamentali per l’elettronica dele automobili.

Renault produce anche due Dacia - Logan e Sandero - per il mercato russo a Izhevsk, insieme ai modelli del marchio Lada. Renault, che è tornata in profitto nel 2021 dopo due anni di perdite ed è tra le società occidentali più esposte alla Russia, dove realizza l’8% dei suoi profitti, secondo Citibank.