Renault, con Ampere ricavi decuplicati. Arriva Legend, low cost da 20mila euro

Da 45mila automobili elettriche vendute nel 2023 a 300mila nel 2025 e fino a un milione nel 2031. Ricavi decuplicati: da 2,8 miliardi di euro quest’anno a 10 miliardi tra due anni e 25 miliardi tra sei anni. Breakeven nel 2025 sia sul margine operativo che sul flusso di cassa e oltre il 10% di margine operativo dal 2030 in avanti. Tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 30% tra l’anno in corso e il 2031. E quota di mercato a doppia cifra. Sono le ambizioni di Ampere, la sfida di Renault alla concorrenza nell’era dell’elettrificazione a marce forzate. Ampere nasce come azienda specializzata in veicoli elettrici e software che progetta, sviluppa, produce e commercializza veicoli elettrici per la marca Renault in Europa. Si punta a eccellenza tecnologica e, programma caro per tradizione a Renault, alla «democratizzazione delle auto a batteria», al momento tutt’altro che democratiche, visti i prezzi mediamente più cari del 30% delle loro “sorelle” a benzina o diesel.

Renault presenta oggi nei particolari, nel Capital Market Day, il progetto Ampere, in vista di una possibile Ipo nella prima metà del 2024, «sempre che le condizioni del mercato siano favorevoli», chiarisce il gruppo francese nel comunicato.

Arriva la Legend, kei car europea a marchio Renault

Tra le novità più importanti - una leva per convincere gli investitori - c’è un nuovo modello, la piccola Legend, primo modello software-defined in collaborazione con Google, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026, a marchio Renault. In pratica sarà il dopo-Zoe. Un concept vicino alle kei car giapponesi, che de Meo ha dichiarato di apprezzare, anche perché meglio si adattano al traffico metropolitano e occupano meno spazio dei grandi suv elettrici. Legend sarà un veicolo urbano «con efficienza ai vertici della categoria: soli 10 kWh/100 km, emissioni di CO₂ inferiori del 75% rispetto all’auto europea media a motore endotermico venduta nel 2023, zero emissioni di CO₂ dallo scarico e minor consumo di materie prime», grazie alle sue dimensioni compatte. «Realizzata in Europa, l’auto sarà offerta a un prezzo di ingresso inferiore a 20mila euro, prima dei sussidi. Meno di 100 euro al mese per i nostri clienti», ha comunicato la casa francese.

Dunque un’auto che entrerà da subito in diretta concorrenza non solo con l’offerta delle case cinesi ma anche con la Model 2 di Tesla e soprattutto con la Citroen ë-C3, mentre proprio oggi il ceo del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha detto che la low cost del colosso tedesco non arriverà prima della seconda metà del decennio, perché il principale problema è abbassare il costo delle batterie.

Legend, che sarà ancora più piccola della Renault R5 rivisitata e riportata a nuova vita, sarà prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia. La rivisitazione della Renault 5, che sarà svelata nel primo trimestre del 2024, rappresenta la rinascita di un modello iconico, e costerà intorno ai 25mila euro. I prezzi saliranno con la Scenic E-Tech che partirà da 40mila euro e con la Megane E-Tech da 38mila euro. La gamma di prodotti Ampere è pianificata: sette automobili entro il 2031 nel cuore del mercato europeo: Megane E-Tech appunto, poi Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4 (nel 2025), Legend e due ulteriori veicoli. Sono previsti ulteriori progetti (sia sui veicoli che per il software) con altri marchi e partner come Alpine, Nissan e Mitsubishi (con i giapponesi dell’Alleanza sono appena stati ridefiniti i termini della partnership).