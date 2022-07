Renault, nel primo semestre vendite in calo del 30% per Russia e microchip

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Renault ha riportato un pesante calo delle vendite nella prima metà del 2022 dopo aver interrotto le attività in Russia, il suo secondo mercato più grande, in seguito all’invasione dell’Ucraina. Il gruppo ha affermato che le sue vendite mondiali sono diminuite del 29,7% rispetto allo scorso anno a poco più di un milione di veicoli (1.000.199 di unità). Escludendo le attività di Avtovaz e Renault Russia, il numero di unità vendute è diminuito del 12% su base annua.



Renault, che produce modelli popolari come Dacia Duster e Renault Clio, ha chiuso le sue attività in Russia durante il conflitto in Ucraina e ha affermato che avrebbe venduto Renault Russia e una partecipazione di quasi il 67,69% in Avtovaz. A maggio, Renault ha dichiarato che avrebbe venduto Avtovaz, la più grande casa automobilistica russa e proprietaria del marchio Lada, a un istituto scientifico russo, secondo quanto riferito, per un solo rublo con un’opzione di sei anni per riacquistarlo. A parte l’impatto dell’uscita dalla Russia, il gruppo francese ha indicato come una delle cause principali del calo la persistente crisi dei semiconduttori.