Renault, quest'anno arrivano la tecnologia E-Tech elettrica e l'idrogeno

Il rinnovamento della gamma degli Lcv Renault parte con le nuove generazioni delle furgonette Kangoo ed Express. La prima, svelata in questo periodo, dalla fine dell'anno sarà proposta anche nella versione E-Tech Electric, dotata di batteria da 44 kWh per un'autonomia di 265 chilometri. Sempre entro la fine dell'anno arriverà anche il furgone Master alimentato dall'idrogeno, un'altra proposta a emissioni zero che si affiancherà a quella Z.E. La tecnologia dell'idrogeno apporderà anche su altri Lcv di Stellantis.

