Renault, la quota azionaria dei dipendenti sale al 4,7% del capitale

Il gruppo Renault ha annunciato il successo del suo piano di assegnazione di azioni ai dipendenti denominato Renaulution Shareplan , che si è svolto dal 24 novembre al 12 dicembre 2022. Tale piano prevedeva l’assegnazione di 6 azioni gratuite a tutti i dipendenti aventi diritto in 29 paesi e un’ulteriore offerta in 21 paesi per l’acquisto di azioni con uno sconto del 30%, al prezzo di 22,02 euro.



«Siamo lieti del successo dell’operazione di azionariato dei dipendenti - ha commentato Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault. Testimonia la fiducia dei dipendenti nel nostro piano Renaulution e negli orientamenti strategici annunciati lo scorso novembre. Con l’azionariato dei dipendenti, tutti i team beneficiano del valore che creiamo e che associamo alle prestazioni del Gruppo nel lungo termine. I dipendenti del Gruppo deterranno circa il 4,7% del capitale a seguito dell’operazione Renaulution Shareplan. Questo è un ulteriore passo importante nella nostra ambizione di raggiungere il 10% di azionisti dipendenti entro il 2030».

L’operazione Renaulution Shareplan consentirà il trasferimento ai dipendenti del Gruppo di circa 2.698.190 azioni aggiuntive, pari allo 0,91% del capitale di Renault SA, detenute tramite un fondo comune d’investimento, in alcuni paesi, direttamente su un conto intestato. Nell’ambito del piano, le ricariche (un contributo unilaterale pari a 6 quote e contributo aggiuntivo del 300% limitato al controvalore di 6 quote in caso di sottoscrizione) offerte dal Gruppo Renault ammontano a oltre 812.608 azioni che saranno così distribuite gratuitamente ai 95.396 dipendenti del Gruppo il 7 febbraio prossimo.

Inoltre 40.307 dipendenti hanno sottoscritto quote aggiuntive, investendo in media 1.160 euro a persona. Questa sottoscrizione rappresenta 41.520.000 euro, o 1.885.590 azioni.