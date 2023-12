Renault R5 elettrica, aperti gli ordini

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’arrivo di Renault 5 E-Tech Electric è fissato al prossimo 26 febbraio, quando verrà svelata in anteprima mondiale all’edizione 2024 del resuscitato Salone di Ginevra. Nell’attesa il marchio francese ha svelato una serie di dettagli ma soprattutto ha aperto una possibilità di preordinare la vettura grazie all’R5 R Pass. Scopriamo come funziona.

Renault R5 R Pass

Volete essere i primi a guidare la nuova Renault 5 elettrica? Basterà andare sul sito ufficiale del costruttore francese e acquistare ad un prezzo di 150 l’R5 R Pass. I clienti di R5 R Pass avranno la possibilità di ordinare la Renault 5 E-Tech Electric in anteprima, ossia 10 giorni prima dell’apertura degli ordini al pubblico, presso la rete di concessionari Renault. Chi effettua l’ordine in questo periodo di vendite private sarà tra i primi a vedersi consegnare l’auto già nell’autunno del 2024, grazie alla priorità che sarà data alla produzione di questi veicoli nel Centro ElectriCity – stabilimento di Douai in Francia. I titolari di R5 R Pass riceveranno in omaggio un modellino di Renault 5 E-Tech Electric, dopo il reveal, e potranno accedere in anteprima a contenuti ed eventi relativi a Renault 5.

Loading...