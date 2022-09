Renault R5 Turbo 3E: la showcar elettrica creata per il drifting

I mitici dieci quadranti analogici che stavano davanti al conducente della Renault 5 Turbo2 sono stati sostituiti da 10 display digitali sulla plancia. Funzionando come widget, visualizzano vesti grafiche ispirate alla Pixel Art e alla Glitch Art, con funzioni riprese dal mondo del retrogaming. Ad esempio, per far partire il veicolo, bisogna premere il pulsante “free play” situato sulla consolle centrale. Nello stesso spirito, le varie modalità di guida sono denominate “Turbo” per il drifing, “Track Invader” per il gioco, “Donut” per i 360°.

Auto ad alte prestazioni per il drifting

Pensata per le prestazioni e la pista, R5 Turbo 3E è un'auto elettrica a trazione posteriore ideale per il drifting. Proprio come il suo iconico predecessore, è un veicolo rigorosamente biposto, con la parte posteriore occupata dal gruppo motopropulsore composto da due motori elettrici, che azionano ciascuno una ruota, con batterie collocate al centro, sotto il pianale.

La meccanica di R5 Turbo 3E, montata su telaio tubulare, protetta dal fondo piatto e circondata da roll bar di sicurezza omologate dalla Fia (Fédération Internationale de l'Automobile), vanta una potenza totale di 280 kW (equivalente a 380 cv) e una coppia di 700 Nm, immediatamente disponibile.

La showcar elettrica è in grado di coprire lo 0-100 km/h in soli 3,5 secondi (3,9 secondi in modalità Drift), raggiungendo una velocità di punta di 200 km/h. La batteria, che ha una capacità di 42 kWh che si ricarica in 2 ore con caricabatterie da 380V/32A.

L'autonomia permette di lanciarsi senza problemi in una sessione di più giri di drifting oppure in un'infuriata gimkana. Per quest'ultima, evitare gli ostacoli è più facile, grazie ad un angolo di sterzata delle ruote di oltre 50°.