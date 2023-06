Renault Rafale, debutta il suv coupé. Dimensioni, motori e caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Rafale monto lo stesso propulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 cv già inaugurato con il Nuovo Espace. Questo significa un motore a benzina a 3 cilindri da 1.2 litri e 130 cv abbinato a due motori elettrici. Il principale di questo eroga 50 kW equivalenti a 70 cv, con una coppia che arrivai a 205 Nm. Il suo funzionamento è garantito da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V,. Il secondo dei due motori elettrici è di tipo HSG (High-voltage Starter Generator) da 25 kW con una coppia di 50 Nm e si occupa di avviare il motore termico e anche del cambio marce della trasmissione con innesto a denti senza frizione. Tutto questo in cooperazione con il recupero energetico che si attiva automaticamente in fase di decelerazione e frenata, permette a un futuro possessore del Renault Rafale di circolare fino all’80% del tempo in città in modalità elettrica e di risparmiare fino al 40% di carburante rispetto alle motorizzazioni termiche equivalenti.

Una volta a bordo la parte del leone, a livello di design la fa certamente il Il tetto in vetro opacizzante Solarbay adotta la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal). E oltretutto questo è totalmente personalizzabile da conducente e passeggeri.

Questi, indifferentemente scegliere tra quattro posizioni: tetto completamente trasparente, tetto completamente opaco, tetto trasparente davanti e opaco dietro oppure viceversa.I sedili, in stile sportivo, sono realizzati in Alcantara riciclata al 61% mentre lo stesso prezioso materiale è stato scelto per rivestire la parte interna del volante della versione Esprit Alpine. Come un buon Suv del segmento D c'è tanto spazio anche per i bagagli: ben 530 dm3.Per aggiungere ulteriore confort con un tocco di tecnologia, Rafale offre un nuovo bracciolo centrale pensato alla multimedialità a bordo. Sono offerte due prese USB, due vani pensati per inserire comodamente tablet e smartphone a cui si aggiungono due supporti pieghevoli per visionare comodamente gli schermi di questi dispositivi mobile.Il sistema digitale è lo stesso proposto su Austral e Nuovo Espace e quindi si trovano un display TFT orizzontale da 12,3” sul cruscotto e un touchscreen verticale da 12” al centro della consolle. OpenR Link con Google integrato porta l'esperienza di un normale smartphone a bordo. Infatti i vari servizi di Google (Maps, Assistant e varie altre app) sono direttamente disponibili, anche via wireless tramite Android Auto 12 installato. Lo stesso sistema, sempre via wireless (o cavo) è offerto anche per Apple Carplay. Ma non è tutto. Solo per questo modello, Renault offre anche un Head-up Display da ben9,3”. In cui vengono visualizzate informazioni quali velocità del veicolo, dispositivi di assistenza alla guida attivati, alert di eccesso di velocità e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza. E non poteva anche mancare una “spruzzata” di intelligenza artificiale. In questo Suv si materializza tramite raccomandazioni proattive (ad esempio consiglia di spegnere la climatizzazione se il finestrino è aperto) che si auto aggiornano in base alle preferenze del conducente man mano che utilizza il suo Rafale.Infine, da sottolineare la presenza di 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) che si occupano di migliorare tre macro situazioni una volta al volante, ovvero guida, sicurezza e parcheggio.Per guidare il Nuovo Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 cv bisognerà attendere circa un anno, visto che la commercializzazione è prevista nella primavera del 2024.



