Renault record nel 2022: redditività raddoppiata e ritorno al dividendo

Renault, che era tornata in utile nel 2021 dopo due anni in rosso e una perdita storica nel 2020, ha comunque dichiarato che il suo utile netto senza la cessione della sua ex unità russa Avtovaz è in aumento rispetto al 2021 e si attesta a 1,6 miliardi di euro. La Renault ha venduto la sua quota di maggioranza in Avtovaz allo stato russo per un solo rublo l’anno scorso, ma con un’opzione di sei anni per riacquistarla.

«I fondamentali del Gruppo sono stati rimessi in ordine, con disciplina, e non si tornerà indietro. Le prospettive finanziarie per il 2023 e il ritorno di un dividendo lo dimostrano”, ha dichiarato ancora de Meo nella nota dei conti.

L’accordo con Nissan

Il ceo ha sottolineato nell’introduzione alla presentazione dei conti che il recente accordo con Nissan garantirà più libertà ai partner ma garantirà vantaggi nell’ordine di centinaia di milioni nel medio termine.

In Borsa

Il titolo Renault guadagna poco meno del 30% dall’inizio del 2023 e il 40 negli ultimi sei mesi. Ha iniziato la seduta con il segno più per poi andare in rosso.