Renault, ricavi +27%. Redditività record, stime ritoccate al rialzo

Il Gruppo Renault, che comprende i marchi Dacia, Alpine e Mobilize oltre all'Alleanza con Nissan fresca di patto per il rilancio, ha presentato i risultati finanziari dei primi sei mesi dell'anno. I ricavi di gruppo hanno toccato i 26,8 miliardi di euro, +27,3% rispetto al primo semestre 2022. E l'utile netto è stato di 2,1 miliardi, ovvero +3,8 miliardi rispetto a un anno fa.

La redditività ha mostrato evidenti progressi, con un margine operativo di gruppo al 7,6% dei ricavi (+3 punti rispetto al primo semestre 2022) e valore più che raddoppiato a 2 miliardi di euro rispetto all'analogo periodo del 2022. Margine operativo automobilistico: 6,2% dei ricavi (+4,1 punti rispetto al primo semestre 2022), più che triplicato in valore a 1,5 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022. Ritoccata al rialzo la guidance per il margine operativo: sull'intero anno dal 6% al 7-8%.

Cash flow da record

Free cash flow record a 1,8 miliardi, incluso un dividendo di 0,6 miliardi da Mobilize Financial Services, +0,8 miliardi rispetto al primo semestre 2022 grazie a una forte performance operativa. La posizione finanziaria netta di cassa nel settore automobilistico è di 2,2 miliardi al 30 giugno 2023 ovvero +1,6 miliardi rispetto a dicembre 2022.

Le vendite globali sono state pari a 1.134.000 veicoli (+13%). In Europa, le vendite sono aumentate del 24% in un mercato in crescita del 17%. Guardando ai singoli brand le vendite mondiali del marchio Renault hanno raggiunto più di 772.000 unità, quasi il +12% rispetto al primo semestre 2022. In Europa, il marchio Renault ha aumentato le sue vendite del 21% superando il mezzo milione di unità e torna sul podio, come secondo marchio più venduto e primo in Francia.

Dacia ha registrato un aumento delle vendite del 24% a oltre 345.000 unità in tutto il mondo. In Europa, le vendite di Dacia sono aumentate del 30% a 301.000 unità grazie al successo della sua gamma. Dacia Sandero rimane il best-seller per i clienti al dettaglio in Europa. Dacia sale al secondo posto sul podio europeo per le vendite al dettaglio.