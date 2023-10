Renault, la crescita più lenta dei ricavi non frena l’Ipo di Ampere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Renault ha chiuso i 9 mesi con ricavi a 37,4 miliardi (+21,1%) e nel solo terzo trimestre, si legge in una nota, a 10,5 miliardi (+7,6%), sotto le attese del mercato. Le immatricolazioni del gruppo crescono del 10,9% a livello globale e del 21,3% in Europa e nel terzo trimestre in particolare sono cresciute del 6,1% a livello globale (un ritmo di crescita più lento rispetto al primo semestre, anche a causa di una forte riduzione delle scorte) e del 15,3% in Europa. Il portafoglio ordini in Europa rimane «sano con 2,5 mesi di vendite a termine alla fine di settembre» e così il gruppo automobilistico francese conferma la guidance per il 2023.

A fin anno si attende un free cash flow superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro. «Siamo entrati nell’ultimo trimestre con fiducia e confermiamo il miglioramento della nostra redditività nella seconda metà dell’anno e oltre», ha affermato il direttore finanziario Thierry Piéton. Il gruppo transalpino prevede infatti un margine operativo nel secondo semestre superiore al primo semestre, pari al 7,6%.

Tuttavia il titolo Renault precipita a Parigi dopo che i conti del terzo trimestre hanno messo in luce una crescita dei ricavi più lenta. La frenata del gruppo francese rallenta tutto il comparto. Secondo gli analisti «le fluttuazioni valutarie hanno pesato sul ritmo della crescita». In particolare, la società ha fatto sapere che la svalutazione delle valute in Turchia e in Argentina ha avuto un effetto negativo che ha quasi compensato l’impatto positivo dei modelli più costosi venduti nel trimestre.

Secondo gli analisti di Jefferies, che comunque hanno confermato la valutazione “buy” e l’obiettivo di prezzo a 53 euro, contro gli attuali 33,5 euro circa, «i ricavi totali sono stati leggermente al di sotto del consensus di 10,6 miliardi, così come quelli del segmento auto, pari a 9,4 miliardi contro i 9,7 miliardi attesi».

In ogni caso Renault intende quotare in borsa la sua unità di veicoli elettrici e software Ampere nella prima metà del prossimo anno, probabilmente ancora la fase migliore per un’Ipo, ha dichiarato Pieton. La quotazione di Ampere è stata rinviata già una volta a causa della domanda inferiore al previsto per il modello elettrico di punta della casa transalpina, la Megane E-Tech, della guerra dei prezzi di Tesla e della concorrenza cinese, che porta sul mercato modelli con prezzi inferiori del 20-30% rispetto a quelli europei.