Renault sale in Borsa: le vendite soffrono ma il portafoglio ordini dà slancio

Nel 2021, Renault ha attuato una strategia di ottimizzazione del mix canali e dei prezzi. Il mix di vendite a clienti privati ha guadagnato +11 punti tra il primo semestre (40%) ed il secondo semestre (50 %), con un maggior ricavo netto per veicolo. Renault si è concentrata sull'evoluzione positiva del suo mix di prezzi. La filosofia è fare leva su una strategia focalizzata sul «valore piuttosto che sul volume». Così, sostiene Renault, il ricavo netto per veicolo, è in aumento, e beneficia di due grandi vantaggi: le vendite del mix tecnologico e-tech e gli ordini di veicoli con livelli di allestimento superiori, con Arkana RS Line che rappresenta il 49% degli ordini in Europa ed il mix delle vendite degli allestimenti Intens e RS Line che insieme rappresentano l'86% del mix. Anche la riconquista del segmento C è promettente, grazie ad Arkana. Dal suo lancio europeo a giugno, gli ordini hanno superato le 60mila unità in Europa, di cui il 56% nella versione e-tech. Le vendite delle autovetture nel segmento C sono aumentate passando dal 22% al 25%.



Il rinnovamento della gamma del marchio Dacia, riferisce Renault, un successo, trainato in particolare da New Sandero, che rimane il veicolo più venduto tra i clienti retail in Europa. Con una quota del 6,2% del mercato retail, il marchio è salito al terzo posto.