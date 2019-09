Renault, al Salone di Francoforte 2019 debutta la nuova Captur

Anche in questo caso, viene proposto il cluster strumenti digitale da 7 a 10,2 pollici.

Proprio come Nuova Clio, Captur democratizza i dispositivi di assistenza alla guida con l'offerta tra le più complete ed avanzate della categoria. Tra i tanti sistemi disponibili, il fiore all'occhiello delle novità è il sistema Highway and Traffic Jam Companion (Guida autonoma di 2° livello), in grado di offrire maggiore comfort e serenità di guida in situazioni di traffico intenso e su autostrada associando il mantenimento della corsia attivo al Cruise Control adattivo.

Gamma motori: benzina, diesel ed elettrificata

La seconda generazione di Captur cresce anche per le motorizzazioni, che vantano un'offerta più ampia e fortemente rinnovata, sia benzina sia Diesel.tutte possono essere abbinate a una trasmissione manuale 5 o 6 rapporti o a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC a 7 velocità. Queste motorizzazioni coprono una gamma di potenze sempre maggiori: da 100 a 155 cv per i benzina e da 95 a 115 cv per i Diesel. Tutte di ultima generazione, sono dotate di tecnologie di punta che si conformano alle ultime norme vigenti, con livelli di consumi e di emissioni ottimizzati.

Dal 2020 l'offerta motori di Nuovo CAPTUR si arricchirà di un motore ibrido ricaricabile denominato E-TECH Plug-in. Si tratta di una novità assoluta per il Gruppo Renault sviluppato grazie all'esperienza maturata in Formula Uno. Questa tecnologia vede l'impiego del motore benzina 1.6 litri (appositamente ridisegnato) affiancato da due motori elettrici e una batteria da 9,8 kWh. Questo, stando ai dati forniti dal costruttore, permetterebbe di viaggiare in modalità elettrica per 45 km e fino a una velocità di 135 km/h.