Renault: salta Thierry Bollorè. Si riaprono i giochi con Fca?

Al momento una riapertura dei dialoghi con Fca non è sul tavolo anche se nulla può essere escluso e il mercato ha dato segnali di apprezzamento in questo senso, premiando sia il titolo Renault che quello Fiat Chrysler. Un mese fa Bollorè aveva dichiarato al Sole 24 Ore: «Non parliamo più con Fca. La partnership non è più sul tavolo. Guardiamo avanti e ci spiace molto. Credo che dispiaccia anche a loro, che rimpiangeranno la nostra tecnologia come quella che è dentro la nuova Captur, (facendo un sottointeso riferimento alla piattaforma modulare e alle tecnologie che Fca non ha, ndr). Con Nissan lavoriamo per sostenere l'Alleanza».

E ora è da capire come si muoveranno i nuovi vertici (anche quelli dell’alleato giapponese) perché il consolidamento nel settore automotive è cruciale per uscire dal deserto dei margini in cui si trova.

E in effetti secondo gli analisti di Citi gli avvicendamenti alla guida di Nissan e Renault potrebbero riaprire i giochi per un'alleanza tra Fca e il costruttore francese. Citi ricorda come sia Senard, che l'interim ceo, Clotilde Delbos, sono stati sostenitori di una fusione con Fca mentre il nuovo management team di Nissan vorrà probabilmente costruire la sua eredità e «una mega fusione transcontinentale potrebbe essere proprio» la strada per farlo.

«Questa è la vita delle aziende. Ci sono momenti in cui è utile per un'azienda trovare nuova linfa, non c'è nulla di personale». Così Senard, ha commentato la decisione. Il cambio al vertice «era necessario per il rinnovo dell'alleanza» con Nissan, ha detto. Proprio il presidente di Renault aveva fatto pressioni per un'uscita di Bolloré, con il consenso del Governo francese (confermato oggi dal ministro delle Finanze, Bruno Le Maire), che detiene una partecipazione del 15% nella casa automobilistica. L'estromissione di Bolloré dovrebbe migliorare i rapporti con Nissan e rilanciare un'alleanza che negli ultimi tempi si è appannata a causa di una serie di tensione interne.