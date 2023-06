Renault scatta al top da aprile dopo rialzo outlook 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta da incorniciare per Renault, che viaggia a passo rapido alla Borsa di Parigi ed è tra le migliori del CAC 40, con un rialzo arrivato anche oltre i sei punti, dopo la revisione al rialzo dell'outlook finanziario 2023. Il titolo ha toccato un massimo di giornata di 38,64 euro, livello che nell'intraday non si vedeva dallo scorso 4 aprile (il titolo ha chiuso sopra questa soglia l'ultima volta a metà marzo). Il gruppo automobilistico francese «alla luce dell'attuale livello di performance, superiore alle aspettative iniziali», ha deciso di ritoccare le stime per l'anno in corso e, in particolare, attende ora un margine operativo di gruppo, ovvero il rapporto tra utile operativo e fatturato, tra il 7% e l'8% (contro il valore pari o superiore al 6% previsto in precedenza) e un free cash flow operativo dell'automotive uguale o superiore a 2,5 miliardi di euro (contro i 2 miliardi precedenti).

«Questo miglioramento è dovuto principalmente alla qualità del mix di vendita grazie al successo dei nuovi lanci e alla politica commerciale incentrata sul valore», si legge in una nota della società. Inoltre, il gruppo Renault prevede per il primo semestre 2023 un margine operativo di gruppo superiore al 7% e un free cash flow operativo dell'automotive di circa 1,5 miliardi di euro (compresi 600 milioni di euro di dividendi di Mobilize Financial Services).

Il gruppo «ha raggiunto livelli record di performance. Questi risultati sono il risultato di una strategia focalizzata sul valore e sull'incrollabile impegno di tutti i team nel corso degli ultimi tre anni per la 'Renaulution' che sta trasformando il gruppo in profondità», ha detto l'amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, sottolineando che proprio per questo è stato migliorato l'outlook finanziario dell'anno, cosa resa possibile «dai continui sforzi per ridurre i costi e da un'offensiva sui prodotti senza precedenti nella storia del gruppo».Questo sforzo, ha detto de Meo, «riguarda tutti i nostri brand, è solo all'inizio e consentirà di migliorare ulteriormente la performance del gruppo, al contempo andando verso una trasformazione unica per diventare una società automobilitica Next Gen».