Renault Scenic: adesso è solo elettrica e più tecnologica

Lunga 4,47 metri, larga 1,86, alta 1,57 e con un passo di 2,78 metri, la nuova Renault Scenic E-Tech Electric si presenta con degli sbalzi ridotti al minimo e un pianale piatto per un abitacolo spazioso che oltre a 5 passeggeri può trasportare i loro bagagli grazie a un volume base di 545 litri per arrivare fino a 1.670 litri. A bordo il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato è basato su Android Automotive 12 e mette a disposizione più di 50 applicazioni. Il suo funzionamento è simile a quello di uno smartphone, visto che si aggiorna da remoto. La collaborazione tra gli ingegneri della Renault e di Google ha ottimizzato la pianificazione dei percorsi: per esempio, tenendo conto di vari fattori, il sistema seleziona i punti di ricarica più adatti a migliorare i tempi di percorrenza. Lo schermo centrale dell’infotainment da 12 pollici si unisce a quello dedicato al guidatore dietro al volante, da 12.3 pollici. L’intelligenza artificiale fornisce agli occupanti raccomandazioni proattive. La nuova Renault Scenic E-Tech Electric è dotata di un motore sincrono a rotore avvolto con 8 poli magnetici disponibile in due versioni: da 170 cv e 280 Nm oppure da 220 cv e 300 Nm. Ad alimentare il propulsore elettrico c’è una batteria che è disponibile con due divesr capacità: quella base è da 60 kWh per mettere a disposizione fino a 420 km di autonomia, mentre la più grande è da 87 kWh per permettere di percorrere fino a 620 km con una carica. Prezzi di listino a partire da circa 50 mila euro.



