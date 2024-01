Renault Scénic E-Tech Electric

Con la quinta generazione della Scénic la Renault dice addio alle monovolume, che per prima ha introdotto in Europa negli anni Ottanta e con le quali ha raccolto notevoli successi. Infatti, la nuova Scénic è un suv che allunga il filone delle Renault E-Tech Electric. Lunga 4,47 metri, la nuova Scénic ha una linea fedele all’attuale corso stilistico della Renault caratterizzata dal frontale aggressivo, un interno spazioso e altamente digitalizzato ed è disponibile in due versioni a trazione anteriore: la Comfort Range con un powertrain con 170 cavalli e batteria da 60 kWh che assicura percorrenze fino a 430 chilometri, la Long Range con un sistema da 220 cavalli alimentato da una “pila” che promette percorrenze fino a 625 chilometri. I prezzi partono da 40.000 euro.

9/11 11/11 Menu