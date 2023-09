Renault Scénic E-Tech Electric: ecco com’è il crossover compatto elettrico

Tutte le versioni del veicolo dispongono di un caricabatterie di bordo compatibile con la ricarica in corrente continua (DC) delle stazioni dislocate sulle autostrade o nelle loro vicinanze, ma anche con la ricarica in corrente alternata (AC) delle colonnine domestiche monofase. La compatibilità con la ricarica in corrente alternata trifase fino a 22 kW.

Sicurezza: debutta il sistema Highway and traffic Jam Campanion

Scénic porta al debutto la nuova generazione dell'Highway and Traffic Jam Companion che offre prestazioni di guida autonoma di livello 2 su strade e corsie a scorrimento veloce. A tal fine, associa l'Adaptive Cruise Control contestuale con funzione “Stop & Go” al dispositivo di assistenza al mantenimento nella corsia e a dati di geolocalizzazione con mappe specifiche, consentendo così al veicolo di adattarsi in modo predittivo al percorso della strada. A bassa velocità (ad esempio, in condizioni di intenso traffico), la funzione di mantenimento nella corsia può essere temporaneamente modulata dal conducente, in modo che il veicolo resti su un lato e faciliti, dall'altra parte, il passaggio delle moto e dei veicoli di emergenza.

Auto sostenibile: fino al 90% dei materiali riciclabili

Scénic E-Tech Electric incarna la sfida del cambiamento e il focus alla sostenibilità. Scénic E-Tech Electric fa da apripista, con il 24% della massa dei materiali utilizzati provenienti dal riciclo, di cui molti da cicli chiusi (il materiale viene ricomposto nello stesso materiale). A fine vita, il veicolo è riciclabile fino al 90% della sua massa (batteria inclusa) nei vari settori industriali, in conformità con la Direttiva 2005/64/CE.

Scénic E-Tech Electric ha, in media, il 37% di materiali riciclati per le parti metalliche (struttura, telaio, assali, componenti del sottoscocca) e fino all'80% di alluminio riciclato per porte e cofano. L'alluminio è utilizzato in modo circolare. Durante il processo di imbutitura, l'operazione di taglio per dare ad ogni singolo componente la forma desiderata, gli sfridi di materiale sono selezionati, compattati e rimandati al fornitore iniziale che li reimmette nel ciclo di produzione. Tornano poi allo stabilimento per essere utilizzati per la produzione di nuovi componenti. Questo ciclo chiuso di riciclo contribuisce a ridurre la carbon footprint della produzione del veicolo e a garantire lo stock dei materiali. L'alluminio è un materiale che permette anche di alleggerire la carrozzeria per una maggiore efficienza.

Materiali riciclati anche negli interni

Come all'esterno, anche all'interno dell'abitacolo ci sono tanti componenti visibili e in contatto con passeggeri e conducente che vengono riciclati o provengono da materiali rinnovabili.