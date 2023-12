Renault Scenic E-Tech Electric, tutti i prezzi e gli allestimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova generazione della Renault Scenic proposta con la sigla E-Tech Electric a sottolineare la natura puramente elettrica della vettura, si prepara ad arrivare nelle concessionarie con l'apertura degli ordini, in vista delle consegne previste ad aprile dell’anno prossimo. I prezzi partono da 40.000 euro e arrivano ai 50.450 del top di gamma nei quattro differenti allestimenti.

Due i diversi tagli di batteria a disposizione

Disponibile con due diverse tipologie di motori a batteria, da 170 o 220 cv e con due pacchi di batterie, da 60 kWh per 430 km di autonomia e da 87 kWh per 625 km di autonomia, la Scenic E-Tech Electric parte da una base di 40.050 euro per la versione equipaggiata con delle batterie da 60 kWh e cui si aggiunge un motore da 170 cv e la soglia di attacco, Evolution.

Evolution, Techno, Esprit Alpin e Iconic

Di serie sono previsti i cerchi in lega da 19 pollici, la telecamera e i sensori di parcheggio dietro, il cruise control adattivo, la strumentazione digitale da 12 pollici, il monitor centrale da 9 pollici e la pompa di calore. L'allestimento Techno parte da 41.550 per la batteria da 60 kWh o da 47.250 per quella da 87 kWh ha in più luci full Led, monitor centrale da 12 pollici e il navigatore.

Cerchi in lega sia da 19 che anche da 20 pollici

Oltre alle luci ambientali, i sensori di parcheggio a 360° e i vetri posteriori oscurati. E veniamo al primo dei due top di gamma, la Scenic E-Tech Electric Esprit Alpine che è in vendita da una base di 49.050 euro e si caratterizza per cerchi in lega da 20 pollici, per barre sul tetto nere, per sedili anteriori a regolazione lombare e riscaldabili, per il volante riscaldabile e interni dedicati.

Renault Scenic, on november 12th 2023 at Mortefontaine, France - Photo DPPI

Disponibile l'assistenza alla guida di livello 2

Infine il secondo top di gamma siglato Iconic che costa 50.450 euro aggiunge di serie dei cerchi da 20 pollici con design dedicato e ancora dei sedili anteriori che sono a regolazione elettrica, dei sistemi di assistenza alla guida che consentono l’utilizzo del livello 2, più l’impianto audio Harman Kardon e gli eleganti inserti in legno. Insomma di tutto e di più a disposizione di Scenic.