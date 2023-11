Renault sempre più vicina a Geely costruirà in Corea la Polestar 4

Ascolta la versione audio dell'articolo

Polestar ha sottoscritto un accordo congiunto con Geely Group e Renault Korea Motors per produrre la nuova 4, il prossimo modello destinato ad entrare nei listini del costruttore che fa parte del gruppo Volvo e che avrà così a disposizione del nuovo sito produttivo a partire dal secondo semestre del 2025 in Corean nell’impianto della Renault Korea Motors (Samsung Motors) a Busan.

Dal 2022, Renault Korea si è specializzata nella produzione di veicoli elettrici per il mercato interno oltre che per l’esportazione. Lo stabilimento di Busan ha una capacità produttiva di 300.000 unità all’anno. Renault Korea Motors è diventata di recente una joint venture tra francesi e cinesi che hanno acquisito il 34% del capitale nel quadro di una partnership che porterà nuove produzioni a Busan per migliorare il tasso di utilizzo del sito. La Polestar 4 sarà il primo veicolo elettrico assemblato dalle linee coreane: gli esemplari saranno destinati al mercato interno e all’esportazione in Nord America.

Per Polestar, l’accordo rappresenta un passo avanti nella strategia di diversificazione industriale. L’azienda che è ormai pronta ad avviare la produzione della Polestar 3 all’inizio del 2024 a Chengdu, in Cina e nell’estate sempre dell’anno prossimo nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti. In tal modo, gli obiettivi di crescita globale saranno soddisfatti da 5 stabilimenti dislocati in 3 diversi paesi al mondo.