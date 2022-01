Renault si allea con Geely per vendere in Cina. Schiaffo al partner Nissan

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nissan non ci può salvare». Dopo avere difeso a lungo le ragioni dell’Alleanza all’indomani dell’uscita di scena definitiva dell’ex ceo Carlos Ghosn - oggi latitante, travolto da un’inchiesta in Giappone per avere mentito sull’entità dei propri compensi e per appropriazione indebita a danno della società - il numero uno di Renault, Luca de Meo ha rotto gli argini. La partnership con i giapponesi non dà i risultati auspicati sul mercato cinese. E pare che non ne possa dare. Anche per questo de Meo...