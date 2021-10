Renault taglia le stime di produzione: pesa la crisi dei chip

Ascolta la versione audio dell'articolo

La carenza di chip impatta anche sui numeri di Renault. A causa della mancanza di componenti il gruppo francese stima infatti una perdita di produzione vicina ai 500.000 veicoli per l’anno.

Il gruppo ha registrato nel terzo trimestre del 2021 un calo delle vendite del 13% a 8,99 miliardi di euro. Nel terzo trimestre, secondo la società, non è stato possibile produrre 170mila veicoli, con molte fabbriche chiuse in tutto il mondo per mancanza di componenti, in particolare di semiconduttori.

Le previsioni

Il gruppo francese ha comunque confermato le sue previsioni di margine operativo per l’anno in corso, al 2,8% del fatturato. Renault chiude il terzo trimestre con ricavi pari a 9 miliardi di euro, in calo del 13,4% (-14% a perimetro costante) e conferma l’impatto positivo della «politica commerciale orientata al miglioramento del valore delle vendite».

Le vendite globali sono diminuite del 22,3% a 599.027 veicoli. Il Gruppo prosegue la sua politica commerciale avviata nel terzo trimestre del 2020, che porta ad un aumento della quota delle sue vendite sui canali più redditizi e un effetto prezzo positivo di quasi 3 punti nel trimestre.

Nel terzo trimestre, Sandero e Duster sono rispettivamente l’auto e il Suv più venduti. I due modelli sono sul podio dei veicoli più «venduti ai clienti in Europa rispettivamente al primo e terzo posto», spiega in una nota Renault.