Renault Twingo

L'elettrificazione della Twingo affianca al motore elettrico da 82 cv con una coppia di 160 Nm, di passaporto francese ma utilizzato anche dalla citycar tedesca, interessati soluzioni. La principale è la batteria a ioni di litio ad alta efficienza definita dalla Renault che impiega celle della Lg Chem. Infatti, ha una capacità di 22 kWh, è raffreddata ad acqua, è garantita per 160.000 chilometri od 8 anni e interagisce con un sistema di ricarica che opera sino a 22 kW, che è di serie. Sfruttando questa possibilità si effettua un ripristino completo in un ora e mezza, contro le 15 ore necessarie dalla rete domestica o, ancora, le 8 o le 4 ore con cui si effettua un rabbocco totale di ioni di litio da centraline da 3,7 o 7,4 kW. La capacità della batteria assicura un'autonomia nel ciclo misto di 190 chilometri e di 270 in quello cittadino. In questo contesto per assorbire meno energia la Twingo Electric mette a disposizione sia la modalità Eco Mode, che abbassa potenza e coppia riducendo nel contempo la velocità massima raggiungibile, sia un sistema che permette di ottimizzare il recupero di corrente nei rallentamenti. Si tratta della funzione B che s'innesta utilizzando la leva di selezione del cambio e prevede tre step. Con il più elevato, nella marcia cittadina stop&go, si può guidare questa Twingo quasi come si disponesse della modalità one-pedal, che riduce ai minimi termini l'impiego dei freni. La Twingo Electric è proposta negli allestimenti Zen, Intense e Vibes Limited Edition a prezzi che vanno da 22.000 a 24.000 euro, ma dalle quali in questo periodo vanno dedotti i rilevanti incentivi riservati alle full-electric. Inoltre, in caso di rottamazione la Renault prevede un prezzo d'attacco di 11.500 euro e la possibilità di accedere a un finanziamento da 89 euro al mese.

