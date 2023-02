Renault Twingo: chiude il podio la francesina elettrica

A chiudere il podio delle auto elettriche più vendute in Italia nel mese di gennaio c’è Renault Twingo con 212 unità immatricolate (dati Unrae), meno della metà rispetto all’altra elettrica del segmento A, Fiat 500. La quota di mercato Bev si attesta sul 6,3%.

Prezzo competitivo e dimensioni perfette per la città per la Renault Twingo. Arrivata alla terza generazione, la compatta francese rispetta la sua tradizione di innovatrice. Il dna di Twingo non cambia, così come i suoi primati, primo tra tutti il raggio di sterzata, il migliore della categoria, pari a soli 4,3 metri, che ne conferma l'agilità record. Concentrata in soli 3,6 metri di lunghezza, la city car riesce a muoversi con destrezza nel traffico urbano e a parcheggiare in pochissimo spazio. Tra le migliori anche in praticità, con la sua lunghezza di carico di ben 2,3 metri a cui si affianca la capacità di carico da 174 fino a 980 litri. E le cinque porte sono di serie, per il massimo del comfort. Molte anche le novità tecnologiche, a partire dalla motorizzazione 100% elettrica al nuovo sistema Renault Easy Link che si affianca alla Radio R&Go per un'esperienza di connessione sempre più innovativa. Gli interni si arricchiscono di nuovi ambienti e opzioni di personalizzazione, mantenendo sempre alta l'abitabilità e la spaziosità.

La motorizzazione elettrica (Euro 6) è in grado di erogare una potenza massima di 60 kW/81 cv ed una coppia massima di 160 Nm a 500 giri/min. La trazione è posteriore e l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h. Mentre la massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.178 kg.

Consulta il nostro listino