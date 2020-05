Renault Twingo, è in arrivo la versione elettrica

E' una citycar simpatica e originale e sviluppata insieme alla Smart Forfour. Disponibile anche con un ampio tetto apribile in tela mentre il motore sistemato fra le ruote posteriori, quelle a cui è affidata la trazione e il passo relativamente lungo (249 cm) hanno permesso di ricavare un abitacolo spazioso: omologata per quattro persone e provvista di 5 porte le dietro hanno le maniglie mimetizzate nelle cornici dei finestrini, la Twingo offre interni piacevoli e ben fatti per una citycar. Due o motori il 1.000 cc da 65 cv o il 900 cc turbo da 92 cv, ma presto in versione elettrica. Prezzi da 11.500 euro.