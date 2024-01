Renault Twingo E-Tech con 1.697 unità vendute

La Twingo elettrica è una citycar a cinque porte dall’aspetto sbarazzino, molto piacevole da guidare in città: in manovra e nelle vie strette e tortuose si apprezzano lo sterzo leggero e la capacità di curvare in poco spazio. Inoltre, il motore brilla nello scatto breve. Dell’abitacolo, date le dimensioni della carrozzeria, non ci si può lamentare: davanti infatti c’è spazio e dietro meno, tanto che è prevista una omologazione per quattro passeggeri. Il bagagliaio offre una capacità ridotta. A fronte di un prezzo di listino tutt’altro che elevato per una vettura elettrica se paragonato a quello della Smart Forfour che è versione gemella, la dotazione della Vibes Limited Edition è completa visto che offre di serie i cerchi in lega, la retrocamera e il navigatore.

