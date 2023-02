Dimensioni ridotte, grande funzionalità a bordo, una motorizzazione elettrica efficiente e dalla buona autonomia e un prezzo competitivo. Sono queste le principali caratteristiche della Renault Twingo elettrica. Concentrata in soli 3,6 metri di lunghezza, la city car riesce a muoversi con destrezza nel traffico urbano e a parcheggiare in pochissimo spazio. Best in class anche in praticità, con la sua lunghezza di carico di ben 2,3 metri a cui si affianca la capacità di carico fino a 980 litri. E le cinque porte sono di serie, per il massimo del comfort. Molte anche le novità tecnologiche, a partire dalla motorizzazione 100% elettrica al sistema Renault Easy Link che si affianca alla Radio R&Go per un'esperienza di connessione sempre più innovativa. Gli interni si arricchiscono di nuovi ambienti e opzioni di personalizzazione, mantenendo sempre alta l'abitabilità e la spaziosità. Nel dettaglio la versione selezionata è la Renault Twingo Electric authentic, lunga 362 cm, larga 165 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 174 a 980 litri. Nella versione Electric authentic costa 23.650 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 60 kW/81 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 500 giri/min. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.178 kg.



