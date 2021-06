Renault Twingo E.Z. da 22.950 euro, incentivi esclusi

La versione 100% elettrica della Renault Twingo non offre molti compromessi rispetto alle altre versioni termiche con motore a benzina: lo spazio a bordo è immutato e, sulla carta, le prestazioni sono simili a quelle della 900 cc turbo da 95 c con cambio automatico. La Twingo Electric è disponibile in tre versioni: già la Zen da 22.950 con di serie fari, tergicristallo e climatizzatore automatici, 6 airbag, i retrovisori a regolazione elettrica e i sensori di distanza posteriori. Non manca un sistema multimediale con schermo di 7 pollici e l'abbinamento con Apple CarPlay e Android Auto collegato al web, per gestire le fasi di ricarica, di condizionamento e altro ancora. Per ricaricarla si usa la corrente alternata fino a ben 22 kW di potenza che basta un'ora e mezza, tempo che sale a 4 ore usando le wallbox da 7,4 kW, a 8 ore con quelle da 3,7 kW e a 15 ore con la presa di casa. Tre gli allestimenti.

