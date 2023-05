La Renault Twingo ZE elettrica impone pochi compromessi rispetto alle altre versioni con motore a benzina: lo spazio a bordo è immutato e le prestazioni sono simili a quelle della 900 cc turbo da 95 cv con il cambio automatico. La Twingo Electric è disponibile in tre versioni: già la Zen che ha di serie fari, tergicristallo e climatizzatore automatici, 6 airbag, i retrovisori a regolazione elettrica e i sensori di distanza posteriori. Non manca neppure un valido sistema multimediale con schermo di 7'' coi sistemi Apple CarPlay e Android Auto collegato al web, per poter gestire dallo smartphone tutte le fasi di ricarica, di condizionamento dell'abitacolo e altro ancora. Come le altre Twingo, motore e trazione della Renault Twingo Electric sono dietro: il che vuol dire che le ruote possono sterzare di più: il diametro di svolta è di 8,6 metri. Districarsi nel traffico e parcheggiare è un gioco da ragazzi, grazie anche al vivace scatto da fermi.



