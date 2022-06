La Renault Zoe per lungo tempo è stata best seller nel settore delle elettriche non solo in Italia, ma anche in Europa. Adesso, però, la Renault Zoe che è giunta alla seconda generazione, resta fra le più apprezzate dagli automobilisti italiani, forte anche di un prezzo relativamente accessibile che le permette di stare sempre tra le prime dieci più economiche sul mercato. Dal punto di vista meccanico la Renault Zoe ha batteria da 52 kWh e una potenza massima di 135 cv. Interessante il dato sull'autonomia, visto che sul misto questa utilitaria elettrica sfiora i 400 km con una ricarica. Prezzi da 33.700 euro.

