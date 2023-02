Rendicontazione green, cinque consigli pratici per non farsi trovare impreparati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

C’è una rivoluzione in corso per le aziende europee grandi e piccole. Si chiama Csrd ovvero Corporate sustainability reporting directive: è il documento che va a sostituire la vecchia dichiarazione non finanziaria che si applicava soltanto alle quotate con più di 500 dipendenti. La nuova normativa è già in vigore e vanno raccolti, nel 2023, i dati non finanziari che andranno poi riportati nel rendicontazione green del 2024. Che si applica a tutte le imprese, quotate e non quotate con più di 250 dipendenti e, dal 2026, anche alle Pmi quotate.

I numeri delle aziende coinvolte

«L’estensione dell’obbligo – ricorda Gabriella Chiellino fondatrice di eAmbiente group e consulente del settore sostenibilità – si traduce in numeri importanti: 49.000 società, pari a circa il 75% di tutte le società europee che redigono un bilancio, dovranno pubblicare le informazioni di sostenibilità richieste. Questo rispetto a circa 11.600 entità che attualmente rientrano nell’ambito della dichiarazione finanziaria».

Cosa avverrà invece nello specifico in Italia? «In Italia in particolare sono 4.000 le aziende sottoposte agli obblighi della Csrd – ricorda Chiellino –. Poi c’è la gran parte di imprese piccole e medie che, anche se non obbligate, già stanno correndo sulla rendicontazione di sostenibilità, perché inserite nella filiera di approvvigionamento di grandi gruppi che richiedono la conoscenza dei dati non finanziari».

Consigli per la rendicontazione green

Come si fa ad arrivare preparati alla sfida della Csrd? Ecco alcuni suggerimenti pratici forniti dalla consulente green, in particolare alle Pmi che si trovano di fronte alle indicazioni della nuova dichiarazione non finanziaria.

1) Richiedere l’asseverazione delle informazioni riportate nel reporting di sostenibilità. È fondamentale che un terzo indipendente certifichi i dati contenuti nel documento.