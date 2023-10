Rendiconti green, chi vuole investire alle Maldive deve rispettare i criteri Esg

«Lo facciamo abilitando il processo di trasformazione strategica di aziende multinazionali, istituzioni internazionali e nazionali rispetto a obiettivi di impatto ambientale, digitale e sociale allineati a una crescita sana e sostenibile – sottolinea Filippo Addari, founder della società PlusValue –. Per noi questo è un laboratorio a scala nazionale per sperimentare ingegnerizzando un’intera economia e per rispondere alle sfide del nostro tempo. Stiamo già lavorando sulla possibilità di scalare il modello e replicarlo in altri Paesi».

BlackRock ha dichiarato di recente che gli investimenti per la transizione climatica dei Paesi in via di sviluppo rappresentano la più grande opportunità del nostro tempo.

«Il laboratorio per la sostenibilità delle Maldive è un’opportunità anche per l’Italia che ha lanciato il più grande fondo pubblico per la transizione climatica – conclude Addari – e che deve operare con efficacia in Africa e Medio Oriente. In più si presenta al Paese un appuntamento internazionale dove rendere conto dell’operato, ovvero il G7 a presidenza italiana del 2024».





