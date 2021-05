Rendiconto dei costi, a tre anni dalla falsa partenza si comincia a ragionare

4' di lettura

Investimenti. Anno terzo del rendiconto dei costi voluto dall’Europa, disciplinato per quanto possibile da Consob e inviato dai distributori (banche e reti) nella casella postale fisica o elettronica dei clienti. L’obiettivo di Bruxelles era quello di inserire in un paio di paginette l’esborso degli investitori nei confronti di chi realizza e distribuisce prodotti finanziari. Poche informazioni “corrette, chiare e non fuorvianti”, come ribadito dall’authority italiana, nella raccomandazione del 7...