Rendimenti 2023, in testa i locali commerciali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quella mostrata dall’ufficio studi di Idealista è la conferma di un trend positivo già registrato durante l’anno: la redditività lorda dell’immobiliare è in crescita. Precisamente, il residenziale chiude il 2023 con un 8,2%, staccando di quasi un punto percentuale il Q4 2022 (7,4%) e superando i tassi offerti dai titoli di Stato a 10 anni, scesi al 3,8 per cento.

Ma a tenersi il podio dei rendimenti sono ancora i locali commerciali, che rimangono stabili du una redditività lorda del 12 per cento. Secondo posto per gli uffici, che pur rimanendo pressochè stabili, crescono lievemente dello 0,5%, passando dal 9,3% di un anno fa al 9,8% nel 2023. In controtendenza i box auto: i garage scendono, anche se di poco, al 7,1% (nel 2022 erano al 7,5%).

Loading...

A livello territoriale, Ragusa (10,2%) Siracusa (9,5%), Catania e Rovigo (entrambe con l’8,6%) presentano le rendite più elevate per quanto riguarda il residenziale, mentre per i garage il capoluogo più redditizio è Roma (7,9%), seguita da Catania (7,2%), entrambe con indici sopra la media nazionale. Venezia è invece la regina del settore retail: qui i negozi hanno un rendimento del 17,8 per cento. Subito dietro di lei Milano (16,9%) e Genova (16,1%). Per gli uffici invece, punte di redditività a Perugia (9,7%), Roma, Torino e Ancona (tutte al 9,3%).

Nel residenziale, si posizionano sopra la media nazionale Perugia (8,4%), Messina (8,4%) e Vicenza (8,3%), mentre Cuneo si posiziona a fondo classifica come il capoluogo meno remunerativo per i proprietari (4,6%). Appena sopra Siena (4,8%), Venezia, Rimini e Imperia che si attestano al 4,9%. Nei mercati metropolitani, Napoli raggiunge il 6%, Roma il 5,9%, mentre Milano si ferma al 5,5%.

I box non spiccano in redditività (Milano segna un 6,5%, Torino un 6%, mentre Napoli segna un ritorno pari al 4,4%), ma superano i rendimenti dei Btp in tutti i capoluoghi, eccetto uno: Padova, con appena il 2,8% di redditività.