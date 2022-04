Rendimenti di Bund e BTp al top da anni: ecco le conseguenze per Stato e imprese 

Ascolta la versione audio dell'articolo

I mercati finanziari a volte riescono a mostrare una sottile e beffarda ironia. Così sebbene lunedì il petrolio Brent sia sceso sotto i 100 dollari, allentando un po’ la morsa del caro-energia, l’incubo inflazione ha spedito ai massimi i tassi dei titoli di Stato.

In tutto il mondo. I rendimenti dei Bund decennali sono ormai arrivati a 0,82%, livello che non vedevano da luglio 2015. Per capire l’entità del movimento: a inizio anno erano a -0,18%.

I tassi dei BTp decennali sono saliti al 2,47%, massimo...