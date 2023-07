Controproposte del Pd di Schlein alla riforma fiscale: no alla flat tax

Irpef in ottica duale

Le principali proposte del Pd si concentrano su Irpef, Ires, contrasto all’evasione, catasto. Sull’Irpef la linea è quella di una semplificazione nel segno dell’equità “con l'eliminazione dei tanti regimi speciali e sostitutivi e l'organizzazione del prelievo sui redditi in un'ottica duale: in Irpef tutti i redditi di lavoro e per quelli derivanti dall'impiego di capitale una sola aliquota”.

Si guarda al modello tedesco

Si guarda al modello tedesco con la sostituzione degli attuali scaglioni e aliquote con un sistema progressivo ’ad aliquota continua’. Ed inoltre l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla revisione di detrazioni e deduzioni Irpef per ridurre il carico sui soli soggetti che pagano quell'imposta.

Ires e superAce

Sull’Ires i dem spingono per una razionalizzazione e stabilizzazione degli incentivi per gli investimenti, la formazione, la ricerca e sviluppo, l'occupazione, il Mezzogiorno, e conferma della SuperAce (per incentivare anche la capitalizzazione delle imprese e non solo la mancata distribuzione degli utili).

Riscuotere tutti i crediti certi

Si parla anche di riscossione: la delega introduce la selettività nella riscossione e il discarico anche di carichi su cui non si è cercato neppure di effettuare un'attività esecutiva, mentre è necessario che lo Stato operi per riscuotere tutti i crediti certi, senza pianificazioni fiscali, né stabilizzazioni a dieci anni per la riscossione con rateizzazione, che vanno circoscritte solo in caso di reale difficoltà a pagare da parte del contribuente.

Catasto: il riferimento ai valori di mercato degli immobili

Quindi proposte di contrasto all'evasione e all'erosione e l’introduzione della riforma del catasto, “con riferimento ai valori di mercato degli immobili, eliminando la giungla dei moltiplicatori esistenti, garantendo la parità di gettito, redistribuendo il gettito fra i contribuenti senza aumentare l'onere complessivo”.