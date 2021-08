Renergetica cede due progetti di impianti fotovoltaici in Usa e in Italia

3' di lettura

Tris di nuove operazioni per Renergetica, società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, che opera nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale. Ha infatti appena perfezionato la vendita di progetti di fabbriche solari in Maine e in provincia di Alessandria. Mentre sta studiando le tecnologie più adatte per il revamping e per il trattamento dei pannelli solari a fine vita.

Progetto in Maine

La vendita è avvenuta tramite la controllata Renergetica USA Corp. del progetto Hughes Rd. Solar Farm LLC, e prevede lo sviluppo di 3,125 megawatpower, in Maine (USA), a Novel Energy Solutions L.L.C. Il piano si configura all'interno di un accordo di più ampio respiro, per un totale di circa 22 MWp, tra Renergetica e Novel Energy Solutions L.L.C che si svilupperà sempre in Maine e che rientra nell'ambito del Community Solar, il programma che lo stesso stato americano ha promosso nel 2019 al fine di ridurre le emissioni nocive per l'ambiente e consentire ai cittadini di ottenere una sostanziosa percentuale di risparmio sulla bolletta elettrica, avvicinando la produzione di energia al consumatore finale. «Non possiamo che essere soddisfatti del risultato di questa operazione - ha dichiarato Daniel Ros, CEO di Renergetica USA - che segna un ulteriore importante passo del gruppo sul mercato americano delle rinnovabili».

Progetto in provincia di Alessandria

Inoltre Renergetica ha anche ufficializzato la vendita delle società veicolo Ren 143 srl e Ren 144 srl, titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 16 MWp, in provincia di Alessandria, a Edison Renewables srl, controllata al 100% da Edison S.p.A, operatore nazionale nella produzione e vendita di energia elettrica e gas.I due impianti da realizzare sono i primi all'interno dell'accordo quadro firmato nell'aprile 2020 per lo sviluppo complessivo di 250MWp in cinque anni (ossia 150 MWp per tre anni più la possibilità di un rinnovo automatico per un periodo di ulteriori due anni per lo sviluppo di progetti per almeno ulteriori 100 MWp). Nella fattispecie, i due impianti oggetto di compravendita fanno parte dei circa 90 MWp di progetti già opzionati da Edison. «Siamo molto soddisfatti dell'operazione - ha dichiarato Rosa Arnau, Amministratore Delegato di Renergetica S.p.A. - che abbiamo concluso nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dai contratti di opzione. A maggior ragione lo siamo oggi, in un periodo delicato come quello attuale, in cui le necessarie restrizioni a contenimento del diffondersi della pandemia hanno reso inevitabilmente più complessa la finalizzazione dei progetti». Ha commentato Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison: «Per Edison è un ulteriore passo concreto nell'installazione di nuova capacità fotovoltaica da porre al servizio del Paese e della sua transizione energetica. Un'operazione che rientra nel piano strategico della società che ha l'obiettivo di raggiungere 4 GW installati di rinnovabili eoliche e fotovoltaiche al 2030 dagli attuali 1,1 GW».

Revamping e trattamento

Infine la società affronta i temi del recupero e del trattamento. L’Italia infatti presto si troverà a fare i conti con il revamping di circa 100 milioni di pannelli solari e con la gestione dei relativi scarti. A questo proposito Renergetica ha avviato una prima fase di studio su diverse tecnologie di trattamento dei moduli fotovoltaici fine vita, che la porterà quanto prima a poter gestire, in maniera efficace e in piena conformità alla normativa italiana e dell'Unione Europea, il riutilizzo e il recupero di pannelli fotovoltaici, assicurando quella trasparenza e quella correttezza indispensabili alla tutela delle persone e dell'ambiente.