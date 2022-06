Reno8 Lite 5G: ritratti professionali con il nuovo medio di gamma di Oppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nanometri, uno schermo a tecnologia Amoled da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz e un'ampia collezione di funzionalità di imaging: queste le principali caratteristiche di Reno8 Lite 5G, l'ultimo nato fra gli smartphone di fascia media di Oppo, già disponibile sullo Store proprietario, Amazon e i negozi di elettronica con un prezzo di listino di 399,99 euro (fino al 17 luglio in promozione con le cuffie Enco Air2). Un nuovo apparecchio di un produttore cinese si aggiunge quindi al già ricchissimo catalogo di apparecchi mid range e lo fa con un biglietto da visita ormai divenuto ricorrente da diverso tempo a questa parte, e cioè prestazioni fotografiche spinte al massimo per garantire scatti di qualità professionale in tutte le condizioni di luce.

Come è il nuovo smartphone Photogallery15 foto Visualizza

Tripla fotocamera e selfie in formato Hdr

Uno dei pezzi forti del Reno8 Lite 5G è dunque il comparto fotografico, che si arricchisce di una serie di nuove funzioni fra le quali Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette e AI Color Portrait, L'intelligenza artificiale al servizio della creatività, insomma, rispetto a una configurazione che si compone di un obiettivo principale ad alta risoluzione da 64 Megapixel, una macro con sensore da 2 MP e un'unità di profondità da 2 MP, mentre sulla parte anteriore opera invece una camera da 16 MP. La modalità “Ritratto Effetto Bokeh”, in particolare, promette agli utenti la possibilità di catturare visi in primo piano con punti luce “sfocati” sullo sfondo, con risultati in termini di definizione dell'immagine paragonabili a una fotocamera Dslr di fascia alta. La nuova funzione dedicata agli autoscatti, invece, permette di scattare anche in ambienti poco illuminati o in controluce sfruttando la capacità degli algoritmi per rilevare la luce di fondo e ridurne l'intensità quando viene inquadrato un volto retroilluminato o uno sfondo luminoso.

Loading...

Design ultra slim e super batteria

Il Reno8 Lite 5G, come fanno notare i portavoce del marchio cinese, mantiene a tutti gli effetti la livrea della serie Reno aggiungendo in buona sostanza due novità: l'Ultra-Slim Retro Design (che riduce lo spessore nell'ordine dei 7,5 mm e il peso a poco più di 170 grammi) e le colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black. Altra primizia dal punto di vista costruttivo ed estetico, inoltre, è la texture a tre strati della cover posteriore (comprendente una grana interna di dispersione, uno layer intermedio di grana SG e uno esterno lucido e opaco) che sostituisce il materiale di base in eccesso che solitamente si trova intorno al modulo della fotocamera di altri smartphone. Detto del processore Snapdragon 695 5G, a completare la carta di identità tecnica (lato hardware) dell'ultimo arrivato in casa Oppo concorrono una batteria da 4.500 mAh (e la tecnologia di ricarica veloce da 33W che assicura il 100% dell'autonomia in poco più di un'ora) e una memoria Ram da 8 Gbyte combinata a 128 Gbyte di Rom. Alla voce software, invece, la voce più importante è ColorOs 12, il sistema operativo personalizzato su Android 12 che offre chicche come Air Gestures, per attivare alcune funzioni di base (chiamate o scroll delle pagine) muovendo le mani sullo schermo, Omoji, con la quale personalizzare l'interfaccia con oltre 200 diverse opzioni, e il rilevamento del volto in tempo reale grazie all’avanzato algoritmo di cattura del volto proprietario...