Rent A Car, Sixt inaugura la nuova Diamond Lounge all'aeroporto di Malpensa

Sixt inaugura all'aeroporto di Milano Malpensa la nuova Diamond Lounge per rendere confortevole il noleggio auto. Lo spazio dedicato ai clienti Sixt titolari di Diamond Card è situato all'interno del Terminal 1 in una posizione strategica dell'aeroporto milanese.

La lounge è un'area in cui noleggiare un'auto, potendo contare anche sul servizio di accesso prioritario ad una selezione di veicoli di categoria premium, sempre disponibili in un parcheggio riservato situato a pochi passi di distanza. La saletta permette di fare una sosta di relax o di lavoro prima di proseguire il proprio viaggio, in uno spazio concepito per garantire tranquillità, dotato di poltrone e postazioni di lavoro, Wi-Fi, e di un'area bar fornita di bevande calde e fredde. Il servizio è presente in Italia anche a Venezia, Firenze, Olbia, Roma e Napoli. Sixt Diamond Card fa parte del programma fedeltà della società di Rent a Car.

